Deutscher Tourist auf Mallorca ertrunken .

Ein Tourist aus Deutschland ist auf Mallorca ertrunken. Der 39-Jährige starb am Samstag an der Playa de Palma in der Nähe des berühmten Strandlokals "Ballermann 6", wie Medien unter Berufung auf die Behörden der spanischen Urlaubsinsel berichteten.