Ein Toter bei Zusammenstoß von Münchner S-Bahnen

Die Identität des tödlich verletzten Opfers stand zunächst nicht fest. Über die Schwere der Verletzungen bei den anderen Opfern gab es ebenfalls keine genauen Informationen. Der Bahnhof liegt an der Strecke der S7 nach Wolfratshausen. Die Deutsche Bahn (DB) hatte als Betreiber der S-Bahn zunächst per Twitter mitgeteilt, dass in dem Bereich zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Baierbrunn "Gegenstände auf der Strecke" seien. Die Strecke wurde gesperrt und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.