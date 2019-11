"Ich bin schon als Kind Schlittschuh gelaufen, in Gronau auf dem Stadtparkteich", sagte der Sänger nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF. Auf die Frage, mit wem er denn gerne mal zusammen Eislaufen würde, antwortete Lindenberg: "Am liebsten mit Greta Thunberg."

Auch auf der Eisbahn am Rockefeller Center in New York habe er schon mal eine Runde gedreht. "Naja, Schlittschuhe oder Rock'n'Roll-Schuhe - 'ne schnelle Sohle eben, so war das bei mir immer schon", sagte Lindenberg.

Lindenberg hat auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachts-Grußkarte für UNICEF gestaltet. Sie zeigt ihn mit Schlittschuhen vor einem Peace-Zeichen. Das Thema Eislaufen solle den Kampf gegen die Erderwärmung und das Schmelzen des Polarkreises symbolisieren.