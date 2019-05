Den gleichen Schritt setzte die Technische Universität (TU) Wien für ihre Informatikstudien, hieß es auf APA-Anfrage. Dort wurden allerdings bereits mehr Anmeldungen als Studienplätze registriert. An der Uni Graz berät man derzeit eine ähnliche Maßnahme. Keine Fristverlängerung plant man dagegen an der Wirtschaftsuniversität (WU) - eine Anmeldung für ein Bachelorstudium an der WU ist daher nur mehr bis heute Mitternacht möglich.

Als Grund für die Verlängerung nannte Uni Wien-Vizerektorin Christa Schnabl gegenüber der APA auch den Termin: Der 15. Mai sei der erste Tag nach der Zentralmatura. "Wir wollen allen eine Chance geben. Wer echtes Interesse an einem Fach hat, soll sich noch registrieren können. Es ist auch davon auszugehen, dass man unter diesen Rahmenbedingungen einen Platz bekommt."

Gerade wenn solche Aufnahmeverfahren neu eingeführt werden, würde es etwas dauern, bis sich die Situation einpendle, so Schnabl. An der Uni gelten die Beschränkungen für Rechtswissenschaften, English and American Studies sowie Chemie erstmals. Die Anmeldefrist für die Publizistik sei außerdem vorverlegt worden. Unverändert bleiben dagegen die bereits festgelegten Tage für etwaige Aufnahmeprüfungen Anfang Juli - diese finden allerdings nur statt, wenn die Zahl der Anmeldungen jene der zur Verfügung stehenden Plätze übersteigt.

Weder für die Registrierung noch für den Antritt bei einem Aufnahmetest braucht es bereits die Matura. Diese ist erst nach geschaffter Aufnahme für die endgültige Inskription Anfang September nötig - maturiert man erst im Herbst, gibt es sogar eine Inskriptions-Nachfrist bis Ende November.