Saisonende für Bayern-Goalie Neuer nach Skiunfall

Er habe den Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollen, erklärte Neuer weiter. "Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen", schrieb er. Dazu postete er ein Bild von sich im Krankenhausbett.

"Die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert. Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zu seinem Comeback begleiten", sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn in einer Stellungnahme des Rekordmeisters. "Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren."

Neuer wird den Münchnern damit für den Rest der Hinrunde und in der gesamten Rückrunde fehlen. Der 117-fache Nationalspieler war schon in der bisherigen Saison immer wieder von Verletzungen gebremst worden und war erst kurz vor der WM wieder fit geworden. Zuvor hatte er wochenlang wegen einer Verletzung am Schultereckgelenk pausiert und war von Sven Ulreich vertreten worden. In der Hinrunde absolvierte er nur zwölf Liga-Spiele. Erst beim 3:2 gegen Hertha BSC hatte Neuer Anfang November sein Comeback gegeben.