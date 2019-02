Derzeit sei er in zwei Untersuchungsausschüssen, sagte Pilz in der ORF-Sendung "Hohe Haus", aber: "Wenn die Arbeit in diesen Ausschüssen abgeschlossen ist, dann können wir über alles reden." Parteichefin Maria Stern reagierte darauf zurückhaltend und ließ ausrichten, es sei "nichts spruchreif".

Stern habe viel Freude an ihrer Arbeit und sei mit dem Job als Parteichefin voll ausgelastet, sagte ihre Sprecherin der APA. Natürlich bespreche sie mit Pilz mögliche Szenarien, aber derzeit sei nichts spruchreif. Stern hatte im vorigen Juni auf ihr Mandat verzichtet, um Pilz einen Platz im Nationalrat zu sichern. Zuletzt drängte sie darauf, früher oder später doch ins Parlament einzuziehen. Dafür müsste allerdings ein anderer Jetzt-Abgeordneter weichen.