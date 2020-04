Riesiger Waffenfund im Keller eines Mühlviertlers .

Ein 65-jähriger Oberösterreicher hat in seinem Keller eine Million Schuss Munition, mehr als 150 Waffen, 100 Schalldämpfer sowie Gerätschaften, um diese sowie Gewehrläufe herzustellen, gehortet - einer der größten Waffenfunde der letzten Jahrzehnte in Oberösterreich. Der Mann wurde am Freitag nach einer Anzeige seiner Ex-Freundin festgenommen und sitzt in U-Haft, berichtete die Polizei am Montag.