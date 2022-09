Unwetter Mann kommt bei Taifun in Japan ums Leben

APA / BVZ.at

Unwetterwarnungen gelten auch für Hauptstadt Tokio Foto: APA/AFP

W enige Tage nach heftigen Unwettern mit mehreren Toten ist in Japan ein Mensch infolge eines weiteren Taifuns ums Leben gekommen. In Kakegawa in der Präfektur Shizuoka auf der Hauptinsel Honshu starb japanischen Medien zufolge ein Mann, nachdem sein Haus von einem Erdrutsch getroffen worden war. Der Taifun Talas traf am Samstagmorgen (Ortszeit) im Osten Honshus an Land und brachte heftige Regenfälle mit sich.