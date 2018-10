Rund 150 Trafostationen sind in der Nacht auf Dienstag wegen der Schäden an der Infrastruktur des Stromnetzes ausgefallen oder mussten abgeschaltet werden. Rund 100 Monteure der Energie Steiermark waren seit den Nachtstunden im Einsatz, um die Schäden zu beheben. Harnik-Lauris hoffte, dass bis Dienstagabend wieder alle Haushalte zumindest provisorisch mit Strom versorgt werden können.

Die Reparaturarbeiten dürfen danach allerdings noch mehr als eine Woche dauern. Schwierigkeiten bei der Reparatur machten vor allem verlegte Zufahrtsstraßen. Diese müssten oft erst freigeräumt werden, ehe sich die Monteure um die Stromleitungen kümmern können.

Die Feuerwehren in beinahe allen Regionen der Grünen Mark waren wegen des Sturms im Dauereinsatz. Dienstagfrüh waren immer noch mehr als 20 Wehren am Abarbeiten von Schäden. Mehrere Hausdächer wurden von den Böen abgedeckt. Auf der Breitenauerstraße (L104) zwischen Mixnitz und Breitenau stürzte ein Baum auf ein Auto - dabei erlitt ein Bub leichte Verletzungen. Die Mutter und ein zweites Kind blieben unverletzt. Dienstagvormittag waren immer noch Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt - so etwa die Stollinggrabenstraße (L123) zwischen St. Marein im Mürztal und Turnau.