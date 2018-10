Ein heftiger Sturm fegte in der Nacht von Montag auf Dienstag über Niederösterreich. Bis zirka 7 Uhr morgens hatten die Feuerwehren dutzende Einsätze zu bewältigen.

„Das Zentrum des Sturms lag eindeutig im Bezirk Neunkirchen. Alleine in diesem Bereich mussten die Feuerwehr 40 Mal ausrücken und hier vor allem in den Gemeinden Semmering, Breitenstein und Kirchberg am Wechsel“, berichtet Feuerwehrpressesprecher Franz Resperger.

In der Gemeinde Semmering wurden Teile eines Hausdach weggerissen und auf den benachbarten Bauhof geschleudert. In den Gemeinden Breitenstein und Kirchberg am Wechsel stürzten Bäume auf Stromleitungen, wodurch es zu Stromausfällen kam. Zudem kollidierte der Triebwagen einer Südbahngarnitur mit einem umgestürzten Baum, der auf den Gleisen lag. „Zum Glück kam es dabei zu keinen großen Schäden, auch wurde niemand verletzt“, führt Resperger weiter aus.

Weitere Sturmeinsätze wurden auch noch aus den Bezirken Sankt Pölten, Wiener Neustadt und Baden gemeldet. Resperger: „Wir gehen davon aus, dass viele Schäden erst in den Morgenstunden bemerkt werden. Die Aufräumarbeiten durch die Ereignisse in der Sturmnacht werden die Feuerwehren noch sicher bis in die Mittagsstunden beschäftigen.“