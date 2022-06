Urlaubsverkehr Kilometerlange Staus in Richtung Süden

Auf dem Weg in den Süden war Geduld gefragt Foto: APA/THEMENBILD

D as Pfingstwochenende hat mit den erwarteten kilometerlangen Staus auf den Urlauberrouten von Bayern in Richtung Süden begonnen, wie ÖAMTC und ARBÖ am Samstag meldeten.