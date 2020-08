Zwei Tote wurden heute Vormittag in einem Wohnhaus in Maisbirbaum, Gemeinde Ernstbrunn, aufgefunden. Die Umstände, wie die Personen - es soll sich um einen Mann und eine Frau handeln - zu Tode gekommen sind, sind noch völlig unklar. Mord, Mord und Selbstmord oder ein Unfall wie zum Beispiel ein Gasgebrechen kommen in Frage. Derzeit sind die Ermittler am Tatort, um den Hergang zu rekonstruieren.