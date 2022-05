Ursache unklar Wohnungsinhaber nach Zimmerbrand in Wien-Penzing gestorben

Die Wiener Berufsfeuerwehr war am Dienstagabend in Penzing im Einsatz Foto: APA/THEMENBILD

D er Wohnungsinhaber ist bei einem Zimmerbrand in der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing am Dienstagabend ums Leben gekommen. Das berichtete der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, am Mittwoch. Die Einsatzkräfte waren demnach kurz vor 19.00 Uhr alarmiert worden. Das Feuer war in einer Wohnung im dritten Stock des vierstöckigen Wohnhauses ausgebrochen.