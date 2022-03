Lawinenabgang am Ötscher: Schneeprofil an Abbruchstelle angefertigt

Nach dem Lawinenabgang mit drei Toten am Ötscher (Bezirk Scheibbs) vom Freitag ist übers Wochenende die Ursachenerhebung angelaufen. An der Abbruchstelle sei ein Schneeprofil angefertigt worden, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag auf Anfrage mit. Eine genaue Auswertung dürfte noch einige Zeit dauern.

