Urteil Beugestrafe für Schmid wegen Fernbleibens im U-Ausschuss

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Schmid erhielt Beugestrafe wegen Nichterscheinens im U-Ausschuss Foto: APA/HANS PUNZ

D as Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat gegen Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid eine Beugestrafe in Höhe von 6.000 Euro wegen Nichterscheinens vor dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss verhängt. Schmids Anwalt kündigte gegenüber dem "Standard" an, gegen die Entscheidung berufen zu wollen. Diese ist damit vorerst nicht rechtskräftig.