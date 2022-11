Urteil in Neuauflage von Strache-Prozess möglich

Werbung

Das vom OLG aufgehobene Ersturteil gegen Strache wegen Bestechlichkeit hatte konkret 15 Monate betragen, Grubmüller erhielt zwölf Monate. In dem Verfahren geht es um einen vermuteten Gesetzeskauf im Zusammenhang mit der Privatklinik Währing. Der Klinik-Betreiber hatte der Bundes-FPÖ insgesamt 12.000 Euro für einen - in der parlamentarischen Praxis eigentlich aussichtslosen Initiativantrag der damaligen Oppositionspartei - gespendet.

Zu Beginn des Verhandlungstages wurde bekannt, dass die WKStA noch weitere Zeugen beantragt und weitere Chats vorgelegt hatte, was ein Urteil möglicherweise verzögern könnte. Allerdings bezweifelte die Richterin, ob die neu eingebrachten Nachrichten, in denen Grubmüller etwa Strache politisch den Rücken stärkt, überhaupt für das Verfahren relevant sind. Grubmüllers Seite wiederum beantragte die Befragung des SPÖ-Abgeordneten Christoph Matznetter. Darüber entscheiden will die Richterin erst am Nachmittag.

Als erster Zeuge war am Donnerstag Julian Hadschieff, Mitbegründer der PremiQaMed Group, die mehrere Privatkliniken betreibt, geladen. Er erläuterte nochmals, wie die Förderungen für Privatkliniken gehandhabt worden waren. Zudem beschrieb er noch einmal die Kontaktaufnahme Grubmüllers wegen der gewünschten Aufnahme der Privatklinik Währing in den Prikraf. Dies sei damals ohne eine höhere Dotierung des Fonds nicht möglich gewesen, so Hadschieff.

Als zweiter Zeuge war jener Fachreferent im freiheitlichen Klub erschienen, der den Initiativantrag vorbereitet hatte. Dieser hätte gar keine Mehrheit finden können, da er in Wahrheit nie parlamentarisch behandelt worden war, sondern lediglich - aufgrund der auslaufenden Legislaturperiode - im zuständigen Ausschuss liegengeblieben war. Auch die NEOS hätten zudem schon zuvor einen fast identen Antrag zum Prikraf eingebracht.

Für 13 Uhr ist nach einer Mittagspause die letzte Zeugin des Tages und möglicherweise des neu aufgerollten Verfahrens geladen, eine ehemalige Buchhalterin in der FPÖ-Bundespartei.