Weltraum US-Astronaut mit zwei Kosmonauten zurück auf der Erde

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Landung am frühen Nachmittag geplant Foto: APA/dpa

Inmitten schwerster Spannungen zwischen Russland und dem Westen angesichts des Ukraine-Kriegs sind ein US-Astronaut und zwei Kosmonauten an Bord einer russischen Raumkapsel gemeinsam von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. Der US-Amerikaner Mark Vande Hei und die Kosmonauten Anton Schkaplerow und Pjotr Dubrow landeten am Mittwoch in Zentralkasachstan, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten.