Politik US-Diplomatenkonvoi im Sudan unter Beschuss geraten

Die Kämpfe im Sudan gehen weiter Foto: APA/Reuters

B ei den Kämpfen zwischen Armee und Paramilitärs im Sudan ist ein US-Diplomatenkonvoi unter Beschuss geraten. Der Konvoi sei offenbar durch Kämpfer, die mit den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) in Verbindung stünden, am Montag beschossen worden, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag. Die Menschen in dem Konvoi seien in Sicherheit. Zuvor war am Montag bereits der Botschafter der Europäischen Union in seiner Residenz angegriffen worden.