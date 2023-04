Eishockey US-Frauen gewinnen mit Finalsieg über Kanadierinnen WM-Gold

Knight schoss die US-Frauen zum WM-Sieg Foto: APA/sda

D as Frauen-Eishockeyteam der USA hat das ewige Duell mit Kanada um WM-Gold für sich entschieden. Die US-Amerikanerinnen gewannen am Sonntag in Brampton das WM-Finale gegen die Gastgeberinnen mit 6:3 und holten sich den ersten großen Titel seit 2019. Kapitänin Hilary Knight war mit drei Treffern die herausragende Spielerin.