Notenbank US-Leitzins steigt auf 5,0 bis 5,25 Prozent

APA / BVZ.at

Die US-Notenbank Fed hob den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an. Foto: APA/Reuters

D ie US-Notenbank Fed hat ihre Serie von Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation fortgesetzt und signalisiert nun eine mögliche Pause. Sie hob den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch um einen viertel Prozentpunkt auf die neue Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent an. Von Reuters befragte Experten hatten mit der zehnten Anhebung in Folge gerechnet. Noch Anfang 2022 lag der für den Preis des Geldes entscheidende Satz in den USA nahe null Prozent.