Wirtschaftsnobelpreis 2020 an Milgrom und Wilson .

Der Wirtschaftsnobelpreis geht heuer an die US-Ökonomen Paul R. Milgrom und Robert B. Wilson für ihre Arbeiten zur Auktionstheorie. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt. Der Wirtschaftsnobelpreis ist die einzige der Auszeichnungen, die nicht auf das Testament von Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel zurückgeht. Er wird seit Ende der 1960er-Jahre von der schwedischen Reichsbank gestiftet.