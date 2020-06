Nicht starten werde Halep demnach in Washington, Cincinatti und New York sowie in Peking und Wuhan (China). Die 28-Jährige hatte sich bereits im April gegen Tennis-Turniere ohne Publikum ausgesprochen. "Ich glaube nicht, dass Tennis ohne Fans funktioniert", hatte Halep damals betont. Das Grand-Slam-Turnier in New York soll vom 31. August bis 13. September unter strengen Hygiene- sowie Sicherheitsauflagen und ohne Zuschauer stattfinden.