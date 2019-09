Marach/Melzer im Eilzugtempo im Viertelfinale .

Oliver Marach und Jürgen Melzer stehen im Viertelfinale der US Open. Österreichs Tennis-Doppel-Paarung besiegte am Montag in New York das serbisch-norwegische Duo Miomir Kecmanovic/Casper Ruud in nur 69 Minuten mit 6:0,6:3. Nächste Gegner von Marach/Melzer sind nun die als Nummer acht gesetzten Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG).