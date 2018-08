Tennis: Auch Gerald Melzer fehlt nur noch ein Sieg.

Gerald Melzer und Dennis Novak brauchen nur noch einen Sieg für die Hauptbewerb-Teilnahme an den am Montag beginnenden Tennis-US-Open. Melzer besiegte am Donnerstag den Franzosen Kenny De Schepper 6:4,4:6,6:4, der zum Auftakt des letzten Major-Turniers 2018 Geralds Bruder Jürgen eliminiert hatte. Letzte Hürde ist am Freitag im dritten Spiel ab 17.00 Uhr (MESZ) Felix Auger-Aliassime (CAN).

Bereits um 17.00 Uhr (MESZ) trifft Novak am (heutigen) Freitag in der dritten Quali-Runde auf den Italiener Lorenzo Giustino (ITA). Für Novak wäre es die dritte Qualifikation für ein Major in diesem Jahr nach den Australian Open und Wimbledon. Gerald Melzer hat sich bisher drei Mal in seiner Karriere in ein Grand-Slam-Turnier gespielt. Als einziger Österreicher ist Dominic Thiem fix im mit 53 Mio. Dollar dotierten Hartplatz-Turnier vertreten.