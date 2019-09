Serena Williams zum 13. Mal im Halbfinale .

Serena Williams hat bei den US Open ohne Mühe das Halbfinale erreicht. Die 37-jährige US-Amerikanerin gewann am Dienstag in New York deutlich gegen Wang Qiang aus China mit 6:1,6:0. Williams steht damit zum 13. Mal beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison in der Vorschlussrunde. Für Williams war es zudem der 100. Sieg in Flushing Meadows.