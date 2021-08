Tsitsipas bezwingt Altstar Murray in fünf Sätzen .

Tennis-Altstar Andy Murray hat den Mitfavoriten Stefanos Tsitsipas bei den US Open in den fünften Satz gezwungen. Nach fast fünf Stunden besiegte der Grieche den 34-jährigen Schotten aber mit 2:6,7:6 (7),3:6,6:3,6:4. Tsitsipas ist in New York noch nie über die dritte Runde hinausgekommen, ist aber hinter Novak Djokovic und Daniil Medwedew als Nummer drei gesetzt. Er trifft in der zweiten Runde auf Adrian Mannarino aus Frankreich.