Sepp Straka hat seine erste Runde bei einem Major-Turnier der Golfer mit Bravour absolviert. Der in Wien geborene Doppelstaatsbürger (AUT/USA) schaffte bei den mit 12,5 Millionen Dollar dotierten US Open in Pebble Beach/Kalifornien am Donnerstag eine 68er-Startrunde und fand sich als Achter mitten in der Weltklasse. Die Führung übernahm Olympiasieger Justin Rose mit 65 Schlägen.

Straka startete im ersten Flight auf den Back-Nine, produzierte auf seiner fünften Bahn ein Bogey (Schlagverlust), machte das vor den Augen seines Zwillingsbruders Sam aber mit vier Birdies mehr als wett. "Sepp ist eine der großen Überraschungen der ersten Runde", hieße es auf der Open-Homepage, nachdem Straka mit 3 unter Par ins Clubhaus gekommen war.

Der 26-Jährige fand sich gleichauf mit dem Nordiren Rory McIlroy (Sieger 2011), einen Schlag vor Brooks Koepka, US-Open-Sieger 2017 und 2018 sowie zwei Schläge vor dem dreifachen Open-Gewinner Tiger Woods. "Hier gibt es keine einfachen Schläge, Bogey wartet hinter jeden Ecke. Ich habe viele Schläge gut getroffen. Es war toll", resümierte Straka seine Runde, blieb aber zurückhaltend. "Es ist erst die erste Runde, ich versuche, nicht zu euphorisch zu werden."

Straka ist die Nummer 359 der Weltrangliste und hat bei bisher 16 PGA-Turnieren neunmal den Cut verpasst, darunter auch beim AT&T Pebble Beach Pro-Am auf dem selben Kurs im Februar. Die Basis, um diesmal die Qualifikation für das Wochenende zu schaffen, ist gelegt. Am (heutigen) Freitag startet er um 21.30 Uhr (MEZ) in die zweite Runde.

Wiesberger: "Solider erster Tag"

Auf Cut-Kurs lag auch der zweite Österreicher im Feld. Bernd Wiesberger ging nach einer Par-Runde (71) auf Platz 40 in den zweiten Tag. "Solider erster Tag. Spielte ziemlich konstant, machte aber leider einige unnötige Fehler mit kurzen und mittleren Eisen. Ich hoffe, es morgen besser zu machen", schrieb der Burgenländer auf Facebook.

Die beste Runde auf dem malerischen Golfplatz an der Pazifikküste gelang Rose. Der Open-Sieger von 2013 setzte sich dank Birdies auf den letzten drei Löchern mit einem Schlag Vorsprung auf ein Quartett an die Spitze. "Ich habe versucht, geduldig zu bleiben. Ich wurde mit einem heißen Finish belohnt und habe mit drei Birdies eine gute Runde zu einer großartigen gemacht", sagte der Engländer.

Ergebnisse US Open in Pebble Beach/Kalifornien (12,5 Mio. US-Dollar, Par 71) - Stand nach der 1. Runde am Donnerstag: 1. Justin Rose (ENG) 65 Schläge - 2. Rickie Fowler (USA), Xander Schauffele (USA), Louis Oosthuizen (RSA) und Aaron Wise (USA) je 66 - 6. Scott Piercy (USA) und Nate Lashley (USA) je 67 - 8. Sepp Straka (AUT), Emiliano Grillo (ARG), Rory McIlroy (NIR), Gary Woodland (USA), Chez Reavie (USA), Chesson Hadley (USA), Henrik Stenson (SWE) und Francesco Molinari (ITA) je 68. Weiter: 40. Bernd Wiesberger (AUT) 71