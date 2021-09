Direkt zum Auftakt gab Raducanu im ersten Game ihren Aufschlag ab. Auf der großen Bühne im Arthur-Ashe-Stadium erholte sich die Weltranglisten-150. aber schnell davon und holte sich den ersten Satz nach nur 36 Minuten. Auch im zweiten Durchgang zeigte Raducanu eine abgeklärte Vorstellung und hat damit bei diesen US Open weiterhin noch keinen Satz verloren. Bei ihrem Debüt beim letzten Grand Slam des Jahres trifft sie nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Tschechin Karolina Pliskova und Maria Sakkari aus Griechenland.

Raducanu schaffte Historisches: Sie ist erst die dritte Halbfinalistin bei den US Open, die außerhalb der Top 100 rangiert. Vor ihr hatten dies nur die Belgierin Kim Clijsters bei ihrem Comeback-Sieg 2009 und die US-Legende Billie Jean King 1979 geschafft. In Wimbledon hatte Raducanu dieses Jahr ebenfalls überraschend das Achtelfinale erreicht, musste damals aber aufgeben.

Der 24 Jahre alte Zverev feierte mit dem Sieg gegen Harris seinen 16. Sieg in Serie. Nach gut zwei Stunden verwandelte der Favorit aus Hamburg den ersten Matchball gegen den ungesetzten Südafrikaner. Im Halbfinale trifft der Weltranglistenvierte nun auf den Topfavoriten Novak Djokovic aus Serbien oder Matteo Berrettini aus Italien. Zverev steht das vierte Mal in seiner Karriere unter den Top Vier bei einem Grand-Slam-Turnier und peilt seinen ersten Triumph an. Im Vorjahr scheiterte er in New York im Finale am Niederösterreicher Dominic Thiem.

Knackpunkt der Partie war der Tiebreak im ersten Satz. Zverev schimpfte dabei mehrfach über die wechselnden Bildeinstellungen auf einer großen Leinwand, durch die er sich gestört fühlte. Da das technische Problem nicht behoben werden konnte, unterbrach Schiedsrichterin Louise Azemar Engzell bei Satzball für Harris kurz die Partie. Der Südafrikaner kam aus dem Konzept, Zverev sicherte sich den ersten Satz mit 8:6 im Tiebreak. Vor Wut donnerte Harris anschließend zwei Flaschen auf den Platz, beide öffneten sich. Durch den erneuten Drei-Satz-Erfolg konnte Zverev einige Kraft für das Halbfinale sparen - bisher hat er im kompletten Turnier erst einen Satz verloren.