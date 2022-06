Parteiübergreifend US-Senatoren einigen sich auf Verschärfung des Waffenrechts

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Proteste zeigten offenbar Wirkung Foto: APA/AFP/dpa

E ine parteiübergreifende Gruppe von US-Senatoren hat sich auf eine minimale Verschärfung des Waffenrechts verständigt. Es gehe darum, "Amerikas Kinder zu schützen, unsere Schulen sicher zu halten und die Bedrohung durch Gewalt im ganzen Land zu verringern", erklärte die 20-köpfige Gruppe aus Republikanern und Demokraten am Sonntag. Das Gremium hatte sich in Reaktion auf eine Zunahme tödlicher Angriffe mit Schusswaffen unter anderem in Schulen formiert.