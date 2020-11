James postete eine Fotomontage: Auf dem Bild ist der Power Forward noch im Trikot der Cleveland Cavaliers bei einem berühmten Block gegen Andre Iguodala im entscheidenden Spiel der Finalserie 2016 gegen die Golden State Warriors zu sehen. Anstelle seines Kopfes ist Biden zu sehen, anstelle von Iguodalas der des nach vier Jahren abgewählten Donald Trump. Der 35-jährige James gilt als großer Kritiker von Trump und hatte mit seiner Initiative "More than a vote" (Mehr als eine Stimme) Afroamerikaner zum Wählen aufgefordert.

Dass vor allem die Stimmen der afroamerikanischen Bevölkerung Biden zum Wahlsieg verhalfen, hob Weltfußballerin Megan Rapinoe hervor, die schrieb: "Thank you Black Women" (Danke, schwarze Frauen). Rapinoe stellte auch die künftige Vizepräsidentin in den Mittelpunkt. "Ich kann nicht unterschätzen, wie historisch und unglaublich das für @KamalaHarris ist und für schwarze Frauen und südasiatische Frauen und für Amerika. Lasst uns niemals zurückblicken", schrieb die 35 Jahre alte Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Kamala Harris ist die Tochter eines Jamaikaners und einer Inderin.

Schwimm-Olympiasiegerin Katie Ledecky verband mit der Wahl auch Wünsche für die Zukunft. "Herzlichen Glückwunsch an den gewählten Präsidenten @JoeBiden und die gewählte Vizepräsidentin @KamalaHarris. Lasst uns als ein Team USA vorankommen und gemeinsam wunderbare Dinge erreichen, einander respektieren und gesund sein."

NBA-Legende Earvin "Magic" Johnson würdigte die erste Rede von Biden an die Nation: Sie sei "alles, was die amerikanische Bevölkerung in dieser Zeit hören musste".