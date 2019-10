Mit einem Markenwert von 234 Mrd. Dollar (212,25 Mrd. Euro) setzte sich Apple an der Spitze des am Donnerstag veröffentlichten jährlichen Rankings. Zur Studie vom Vorjahr entspricht das einem Wertzuwachs von neun Prozent. Auf Platz zwei und drei rangierten Google mit plus acht Prozent auf 167,7 Mrd. Dollar und Amazon mit einem Zuwachs von 24 Prozent auf rund 125,3 Mrd. Dollar. Der Online-Händler und Anbieter der Sprachassistentin Alexa konnte damit seinen Vorsprung zu Microsoft deutlich ausbauen, der Software-Riesen landete mit einem Markenwert von knapp 109 Mrd. Dollar auf Rang vier.

Weit abgeschlagen mit rund 63,4 Mrd. Dollar und einem Minus von 4 Prozent lag Coca-Cola auf Rang fünf. Auch bei Facebook errechneten die Marktforscher einen Wertrückgang von klaren zwölf Prozent auf knapp 40 Mrd. Dollar. Damit rutschte das Online-Netzwerk vom 9. auf den 14. Platz in der Rangliste.

Unter den 100 wertvollsten Marken waren keine österreichischen Unternehmen zu finden. Die wertvollsten Nicht-US-Unternehmen im Ranking waren der südkoreanische Tech-Konzern Samsung mit einem Wert von 61,1 Mrd. Dollar (Rang 6) und der japanische Autobauer Toyota mit 56,2 Mrd. Dollar (Rang 7).

Europa ist indessen mit den beiden deutschen Autobauern Mercedes-Benz auf Platz 8 (plus 5 Prozent auf 50,8 Mrd. Dollar) und BMW auf Platz 11 (plus ein Prozent auf 40,4 Mrd. Dollar) vertreten. Auch wenn die beiden Unternehmen noch weit oben im Ranking stehen, zeige die Branche deutliche Schwäche, hieß es. In den vergangenen Jahren hätten Mercedes-Benz, BMW, VW, Audi, Porsche und Mini noch Zuwächse von bis zu 18 Prozent verzeichnet. Neu ins Ranking gekommen sind der Fahrdienstleister Uber mit einem Wert von 5,7 Mrd. Dollar (Rang 87) und das Karrierenetzwerk LinkedIn mit 4,8 Mrd. Dollar (Rang 98).

Interbrand berechnet den Markenwert auf Basis von Geschäftszahlen, der Wirkung der Marke auf die Kunden sowie einer Einschätzung der Fähigkeit, in der Zukunft Gewinne zu sichern.