USA Auch US-Kongress stimmte Bidens Klima- und Sozialpaket zu

Wichtiger Erfolg für den US-Präsidenten vor den Zwischenwahlen Foto: APA/AFP

D er US-Kongress hat ein milliardenschweres Klimaschutz- und Sozialpaket verabschiedet und Präsident Joe Biden damit einen wichtigen politischen Sieg beschert. Nach dem Senat stimmte am Freitag auch das Repräsentantenhaus in Washington für das Gesetz, das unter anderem rund 370 Milliarden Dollar für Energiesicherheit und Klimaschutz vorsieht - die größte Investition in den Kampf gegen die Erderwärmung in der US-Geschichte.