Die Zahl der Erkrankten stieg um 23.000 auf 809.000. Weltweit klettern die Fälle auf 2,5 Millionen, wobei Nordamerika ein Drittel aller Fälle ausmacht. Allein binnen 24 Stunden stiegen die Todesfälle in den USA um mehr als 2.700, einige Staaten sind in der Zählung nicht berücksichtigt, sie hatten ihre Daten noch nicht übermittelt.

Die Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in den Vereinigten Staaten erreichten am 15. April ihren bisher höchsten Stand von 2806. Neue gemeldete US-Fälle scheinen sich in dieser Woche zu verlangsamen und sind in den letzten drei Tagen um weniger als 30.000 pro Tag gestiegen. Die Vereinigten Staaten verzeichneten am 4. April einen Rekordwert von 35.392 Fällen.

Im südostasiatischen Singapur gab es nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch 1.016 neue Fälle. Damit rangiert das 5,8 Millionen Einwohner zählende Stadtstaat weiter mit 10.141 bestätigten Fällen an der Spitze in Südostasien.

Die Todesrate ist im weltweiten Vergleich niedrig: Elf Menschen starben bisher nach einer Infektion mit dem Erreger SARS-CoV-2. Die meisten neuen Fälle in Singapur traten dem Gesundheitsministerium zufolge erneut bei den ausländischen Arbeitern auf. Rund 200.000 von ihnen leben laut Schätzungen in Gemeinschaftsunterkünften. Dort ist das Ansteckungsrisiko hoch.

Zeitweise hatte das hochmoderne Singapur als Beispiel gegolten, wie ein Land das Virus gut in den Griff bekommen kann: durch rigoroses Testen, Isolieren von Infizierten sowie Quarantäne für Menschen, die mit Infizierten in Kontakt waren. Ausgangsbeschränkungen wurden dort erst relativ spät verhängt. Der Lockdown gilt seit dem 7. April. Er wurde am Dienstag bis zum 1. Juni verlängert.

Das von den Folgen des Coronavirus ebenfalls hart getroffene Spanien strebte indes eine Lockerung der strikten Ausgangsbeschränkungen ab der zweiten Mai-Hälfte an. Zwar soll der nationale Notstand noch bis 9. Mai verlängert werden, sagte Ministerpräsident Pedro Sanchez am Mittwoch. Mit dem Überschreiten des Höhepunkts der Pandemie in Spanien sollten die Beschränkungen aber langsam und mit Bedacht gelockert werden.

"Wir werden Schritte nach vorne machen, aber auch wieder zurück, je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt", meinte Sanchez im spanischen Parlament. Die Regierung beugte sich außerdem den Protest vieler Eltern, die nicht akzeptieren wollten, dass ihre Kinder auch weiterhin nur aus dem Haus dürfen, um Erwachsene beim Einkauf oder dem Gang zur Apotheke zu begleiten. Ab dem kommenden Wochenende dürfen Kinder unter 14 Jahren nun wieder ins Freie, allerdings nur unter Aufsicht.

Spanien hat mit bisher mehr als 200.000 positiv auf das Virus Getesteten die zweithöchste Zahl an Infektionen weltweit. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen aber deutlich gesunken.