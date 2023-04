USA Biden will 2024 bei Präsidentschaftswahl erneut antreten

U S-Präsident Joe Biden will bei der Wahl im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit antreten. Das kündigte der Demokrat am Dienstag auf Twitter an. Jede Generation habe einen Moment, in dem sie für die Demokratie und die Freiheit einstehen müsse. "Ich glaube, dies ist unserer", so Biden. "Deshalb kandidiere ich für die Wiederwahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten." Dazu veröffentlichte der 80-Jährige einen Videoclip und mahnte: "Lasst uns die Arbeit zu Ende bringen."