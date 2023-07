Den einzigen Treffer der Partie in Arlington im US-Bundesstaat Texas erzielte Amari'i Bell. Jamaika trifft nun am Mittwoch in Las Vegas auf Mexiko, während es die Titelverteidiger aus den Vereinigten Staaten in San Diego mit Panama zu tun bekommen.

Ergebnisse Gold Cup - Viertelfinale am Sonntag: Guatemala - Jamaika 0:1 (0:0), USA - Kanada 3:2 i.E. (1:1,1:1,2:2)