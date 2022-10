USA Fan bekommt nach Fang von Rekord-Baseball Superangebot

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Judge stellte neuen Rekord auf Foto: APA/dpa

E in gefangener Baseball könnte einen Fan schlagartig zu einem reichen Mann machen - sollte er das Kaufangebot über zwei Millionen US-Dollar annehmen. So viel will der Inhaber eines Auktionshauses für den Ball bezahlen, den Cory Youmans am Dienstagabend nach einem Homerun von New-York-Yankees-Profi Aaron Judge fing. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch unter Verweis auf ein Gespräch mit JP Cohen, dem Präsidenten von Memory Lane aus Tustin in Kalifornien.