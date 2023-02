Billie Jean King Cup USA in Topbesetzung gegen ÖTV-Truppe im Billie Jean King Cup

Pegula sagte für das Duell mit Österreich zu Foto: APA/AFP

Ö sterreichs Tennis-Frauen bekommen es in der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cup am 14./15. April in Delray Beach mit einer Mammutaufgabe zu tun. Gegner und Rekordsieger USA bestätigte am Mittwoch, dass er in Topbesetzung antreten werde. Somit wartet auf die ÖTV-Auswahl die Weltranglistendritte Jessica Pegula und auch die im Ranking auf Platz sechs liegende Coco Gauff. Erstmals seit 2005 tritt die US-Truppe in einem Länderkampf mit zwei Top-Sechs-Spielerinnen an.