Mit solchen Äußerungen wollten die USA nur die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit von ihren "abscheulichen und unentschuldbaren Taten" ablenken, erklärte der Oberbefehlshaber der iranischen Armee, General Abdolrahim Mousavi. Irans Außenminister Mohammed Javad Zarif warnte die USA via Twitter, jede Entscheidung, die Kulturstätten des Landes ins Visier zu nehmen, sei ein "Kriegsverbrechen".

Trump hatte zuvor gemeint, einige der Ziele seien sehr bedeutend und wichtig für den Iran und die iranische Kultur. Und diese Ziele, und der Iran selbst würden "sehr schnell und sehr hart" getroffen. "Die USA wollen keine weiteren Drohungen." Zugleich verteidigte Trump erneut die gezielte Tötung Soleimanis durch eine US-Drohne am Freitag im Irak.

Trump begründete die Zahl der 52 ausgewählten Zielorte mit einem Verweis auf "52 amerikanische Geiseln". Damit bezog er sich offenkundig auf die Besetzung der US-Botschaft in Teheran am 4. November 1979 durch iranische Studenten. Sie nahmen 52 US-Botschaftsangehörige als Geiseln und forderten die Auslieferung des gestürzten Schahs Reza Pahlevi. Washington verhängte Sanktionen, die Geiselnahme endete nach 444 Tagen. Wegen der Botschaftsbesetzung brachen die USA damals die diplomatischen Beziehungen zum Iran ab. Die Botschaftsbesetzung wird von den Hardlinern im Iran immer noch als revolutionäre Heldentat und Sieg über den US-Imperialismus gefeiert.

Unterdessen begannen am Sonntag im Iran die tagelangen Trauerfeiern für Soleimani. Die Leiche Soleimanis wurde zunächst aus dem benachbarten Irak nach Ahwas im Südwestiran transportiert. Die zweite Trauerzeremonie fand dann in der Heiligen Stadt Mashad im Nordostiran statt. Der schier nicht enden wollende Zug von Trauernden führte dort zum Mausoleum des achten schiitischen Imams Reza. Auf fast allen iranischen Fernsehkanälen wurden die Zeremonien live übertragen.

Die Trauerzüge in Ahwas und Mashad sind zwei von mehreren Zeremonien, die der Iran für den getöteten Kommandant der iranischen Al-Quds-Einheit geplant hat. An einer weiteren, für Sonntagabend in Teheran geplanten Trauerfeier wollte auch die iranische Führung teilnehmen.

Am Montag findet in der Hauptstadt dann die öffentliche Trauerzeremonie statt. Nach Angaben des staatlichen Fernsehens rechnen die Behörden dort mit hunderttausenden Menschen. Daher hat die Regierung den Montag in Teheran zum Feiertag erklärt. Wegen der zu erwartenden Menschenmassen werden mehrere Straßen in der Stadtmitte für Autos gesperrt. Auch Schulen und Hochschulen bleiben am Montag geschlossen, alle Prüfungen wurden dort abgesagt.

Von Teheran aus wird die Leiche Soleimanis in die schiitische Hochburg Ghom gebracht und auch dort wird es vor einem Mausoleum eine Zeremonie geben. Die Beisetzung selbst findet am Dienstag in Soleimanis Geburtsort Kerman im Südostiran statt.

Selbst in US-Städten wie Washington und New York gingen nach dem US-Militärschlag Demonstranten auf die Straßen. Die Aktivisten verurteilten den von Trump angeordneten Luftangriff. Auch kritisierten sie Trumps Entscheidung, rund 3.000 weitere Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden.

Europa bemüht sich inzwischen, eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern. Im Gespräch mit Irans Außenminister Zarif betonte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, "dass letztlich eine regionale politische Lösung der einzige Weg nach vorne ist, und dass die EU bereit ist, diesen zu unterstützen". Zudem drückte Borrell seine Sorge über die zunehmend gewalttätigen Konfrontationen im Irak und über die Tötung des iranischen Generals aus. Er drängte den Iran dazu, Zurückhaltung zu üben, jede Reaktion vorsichtig abzuwägen und eine weitere Eskalation zu vermeiden.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas kündigte direkte Gespräche auch mit dem Iran an. Der britische Außenminister Dominic Raab will Anfang der Woche Maas und auch seinen französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian treffen. Am Donnerstag wird Raab dann mit US-Außenminister Mike Pompeo in Washington zusammenkommen.

Österreichs künftiger Bundeskanzler Sebastian Kurz brachte gar einen Gipfel in Wien ins Gespräch. Kurz sagte der deutschen Zeitung "Bild am Sonntag" (Online): "Wien steht selbstverständlich als Standort für mögliche Verhandlungen zur Verfügung, wenn der Iran und die USA wieder Gespräche führen wollen." Kurz äußerte Verständnis für die Tötung Soleimanis.

Kritik aus Europa an den gezielten US-Attacken wischte US-Außenminister Pompeo derweil vom Tisch. Die Briten, Franzosen und Deutschen müssten verstehen, dass der US-Angriff "auch Leben in Europa gerettet hat".

Auslöser der neuesten Eskalation zwischen den USA und dem Iran war die gezielte Tötung des einflussreichen iranischen Generals Kassem Soleimani bei einem US-Drohnenangriff im Irak. Soleimani war der Anführer der Al-Quds-Brigaden, der gefürchteten iranischen Revolutionsgarden. Trump bezeichnete Soleimani nach dem tödlichen Drohnenangriff als weltweiten "Terroristen Nummer 1".