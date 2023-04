USA IWF und Weltbank beginnen Frühjahrstagung in Washington

IWF-Chefin Kristalina Georgiewa Foto: APA/dpa

Ü berschattet von der anhaltend hohen Inflation und den Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beginnen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank am Ostermontag ihre jährliche Frühjahrstagung. Der IWF will am Dienstag seine neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vorlegen. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hatte bereits vor historisch schwachen Wachstumsaussichten in den kommenden Jahren gewarnt.