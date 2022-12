USA Kapitol-Sturm: Drei Straftatbestände gegen Trump geprüft

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Ex-US-Präsident Donald Trump Foto: APA/AFP

D er parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols am 6. Jänner 2021 könnte das Justizministerium einem Medienbericht zufolge dazu aufrufen, wegen mindestens drei Straftatbeständen gegen Ex-Präsident Donald Trump zu ermitteln. Das Onlineportal "Politico" berichtete am Freitag, ein Unterausschuss habe dem Gremium die Anklagepunkte Aufstand, Behinderung eines offiziellen Vorgangs und Verschwörung zum Betrug an den USA zur Abstimmung vorgelegt.