NFL-Auftaktsieg der Patriots .

Die New England Patriots haben zum Saisonauftakt der National Football League (NFL) einen Heimerfolg gefeiert. Der Super-Bowl-Finalist setzte sich in der Nacht auf Montag mit 27:20 (21:6) gegen die Houston Texans durch. Quarterback-Superstar Tom Brady verbuchte drei Touchdown-Pässe. Der 41-Jährige brachte insgesamt 26 seiner 39 Passversuche an den Mann.