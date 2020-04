Das Event im Colonial Country Club soll ohne Zuschauer stattfinden. Ursprünglich stand die mit 7,5 Millionen US-Dollar dotierte Veranstaltung vom 21. bis 24. Mai im Tourkalender der PGA.

Die drei wichtigen Major-Turniere in den USA waren bereits zuvor verschoben worden. Die PGA Championship in San Francisco soll nun vom 6. bis 9. August stattfinden. Die US Open in New York wurden auf den 17. bis 20. September verschoben. Und das traditionsreiche Masters soll vom 12. bis 15. November im Augusta National Golf Club gespielt werden. Das vierte Grand-Slam-Event des Jahres, die British Open, wurde dagegen ersatzlos gestrichen.