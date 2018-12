Rapper Kendrick Lamar führt Grammy-Nominiertenliste an .

US-Rapper Kendrick Lamar geht mit den meisten Gewinnchancen in die kommende Grammy-Verleihung. Lamar wurde in acht Kategorien nominiert, darunter Album ("Black Panther: The Album"), Aufnahme und Song des Jahres (jeweils "All The Stars"), wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Ihm dicht auf den Fersen ist sein kanadischer Kollege Drake mit sieben Nennungen.