Schüsse in Kirche in Kalifornien - Fünf Tote

Ein Mann hat am Montag in einer Kirche in Sacramento in Kalifornien nach Medienberichten mindestens vier Menschen erschossen und anschließend auch sich selbst getötet. Unter den Todesopfern seien auch drei Kinder, alle jünger als 15 Jahre, berichtete unter anderem der Sender CNN. Bei dem Schützen soll es sich um den Vater der Kinder handeln. Die Tat ereignete sich am Montag (Ortszeit).

APA / BVZ.at