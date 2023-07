USA und Niederlande in Gruppe-E-Topspiel mit 1:1-Remis

In der Neuauflage des WM-Finales von 2019 lagen die USA vor den Augen von US-Außenminister Anthony Blinken erstmals seit 2011 in einem WM-Match zur Pause zurück, für die Titelträgerinnen der vergangenen beiden Weltmeisterschaften ist es zudem das erste WM-Remis seit 2015. In den letzten 20 Minuten hatten beide Seiten gute Chancen auf den Sieg. Das Übergewicht lag generell mehr bei der US-Equipe, was auch die Gesamtstatistik von elf Eckbällen im Vergleich zu nur einem für die Niederländerinnen bzw. ein 18 zu 5 in den Torschüssen ausdrückt.

"In der ersten Halbzeit waren wir ein wenig enttäuscht darüber, wie wir gespielt haben", sagte Horan für die seit 19 WM-Spielen ungeschlagene USA. "Aber ich denke, dass wir die Dinge sofort in Ordnung gebracht haben - durch den Druck, den wir ausgeübt haben, und die Anzahl der Chancen und Möglichkeiten, die daraus entstanden sind." Niederlande-Coach Andries Jonker zeigte sich zufrieden. "Vor dem Match wollten wir gewinnen, kein Remis. Aber die USA war in der zweiten Halbzeit wirklich stark."

In einem weiteren Donnerstag-Spiel trifft in Gruppe B das Co-Gastgeberteam von Australien auf Nigeria (12.00 Uhr).