USA US-Repräsentantenhaus stimmt über Klima- und Sozialpaket ab

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Wichtige Abstimmung im US-Repräsentantenhaus steht an Foto: APA/dpa

N ach lange andauerndem Streit über Investitionen für den Sozial- und Energiebereich in den USA stimmt das US-Repräsentantenhaus an diesem Freitag über ein umfassendes Gesetzespaket ab. Die Zustimmung der Kammer gilt als wahrscheinlich, hier haben die Demokraten eine größere Mehrheit als im US-Senat. Der Senat hatte die Pläne am Wochenende mit einer knappen Mehrheit gebilligt, nachdem zuvor lange über die Ausgaben gestritten worden war.