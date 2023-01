USA Weißes Haus verteidigt sich in Bidens Geheimdokumente-Affäre

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Mehrfach vertrauliche Unterlagen in privaten Räumen Bidens aufgetaucht Foto: APA/dpa

N ach einem erneuten Dokumentenfund hat das Weiße Haus abermals das Vorgehen von US-Präsident Joe Biden in der Affäre um die Geheimunterlagen verteidigt. Der Präsident habe dem Justizministerium den Zugang zu seinem Haus freiwillig gewährt, sagte Ian Sams, ein Sprecher des Rechtsberaters des Weißen Hauses, am Montag (Ortszeit). Am Wochenende war bekannt geworden, dass Ermittler in Bidens Haus im US-Staat Delaware auf weitere Geheimdokumente gestoßen waren.