Zwei Verletzte nach Schüssen in Einkaufszentrum .

In einem kalifornischen Einkaufszentrum sind zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei fahndete am Dienstagabend (Ortszeit) nach zwei möglichen Tätern. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Schüsse gezielt abgegeben wurden. Der Vorfall in San Bruno, südlich von San Francisco, löste einen Großeinsatz der Polizei aus.