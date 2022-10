Van der Bellen dürfte Präsident bleiben

Werbung

Laut SORA-Hochrechnung von knapp nach 17 Uhr kommt Van der Bellen auf 54,6 Prozent. Die Schwankungsbreite liegt unter drei Prozent, womit seine Wiederwahl fix sein dürfte. Rosenkranz erreicht mit 18,9 Prozent ein recht starkes Votum, die übrigen Anwärter bleiben im einstelligen Bereich. Für Wallentin sind 8,5 Prozent errechnet worden, für Wlazny 8,1. Unter ferner liefen landeten Gerald Grosz mit 5,8 Prozent, MFG-Chef Michael Brunner mit 2,3 Prozent und Schuhfabrikant Heinrich Staudinger mit 1,7 Prozent.

Die letzten Wahllokale hatten um 17 Uhr geschlossen, unmittelbar danach wurden die bis dahin ausgezählten Ergebnisse veröffentlicht, was wenige Minuten später erste Hochrechnungen ermöglichte. Das vorläufige Endergebnis wird noch heute Abend verkündet. Mehrere 100.000 Briefwahlstimmen sind da noch nicht berücksichtigt. Endgültig wird man das Ergebnis somit erst Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag erfahren.

Bei ihrer Stimmabgabe hatten sich noch alle Kandidaten guter Hoffnung gezeigt. Als erster Kandidat schritt Anwalt Wallentin Sonntagfrüh in Begleitung seines Hundes an die Urne in einem Wahllokal in der Wiener Innenstadt. Rosenkranz, ebenfalls mit Hund unterwegs, machte sein Kreuz in Krems mit einem Kreuz aus Pflastern auf der Stirn - er sei "patschert gewesen bei einem Wahlkampfauftritt". Wlazny - "generell tiefenentspannt" - wählte am Vormittag im elften Wiener Gemeindebezirk. MFG-Chef Brunner gab seine Stimme im niederösterreichischen Pressbaum ab, Schuhfabrikant Staudinger im Waldviertel. Eine Fahrt nach Wien stand auch bei Grosz noch am Programm, wählte er doch zu Mittag in der Grazer Innenstadt.

In einem Wahllokal im Wiener Botschaftsviertel warf Amtsinhaber Van der Bellen sein Kuvert am Vormittag in die Urne. Der Bundespräsident sprach von einem "Festtag der Demokratie", er hoffe auf Klarheit - sprich: mehr als 50 Prozent Stimmanteil - im ersten Wahlgang. Den Wunsch erfüllten ihm die Österreicher. Van der Bellen ist mit dem heutigen Votum der am Wahltag älteste Präsident des Landes.