Unbekannte beschädigten Bregenzer Festspielhaus .

Fünf bisher noch unbekannte Personen, darunter vermutlich drei Frauen und zwei Männer, haben in der Nacht auf Sonntag die Glasfront des Festspielhauses am Platz der Wiener Symphoniker in Bregenz in Vorarlberg beschädigt. Wie die Polizei berichtete, dürfte sich der Schaden auf mindestens 10.000 Euro belaufen.